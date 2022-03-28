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У Міноборони дали роз’яснення щодо кримінальної відповідальності за публікації про пересування ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У Міністерстві оборони України дали роз’яснення щодо введення кримінальної відповідальності за несанкціоноване розповсюдження інформації про пересування та розташування Збройних Сил України та інших військових підрозділів. У чому полягає несанкціонованість таких дій, пояснила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу, пише УНН.

У Міноборони дали роз’яснення щодо кримінальної відповідальності за публікації про пересування ЗСУ

Деталі

Наголошується, що відтепер злочином буде вважатися несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення і переміщення міжнародної військової допомоги. Поширення такої інформації завдає шкоди Україні, оскільки ворог моніторить інформацію і робить все можливе, аби це переміщення і надання цієї допомоги не відбулося.

Також злочином буде вважатися несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України та інших військових формувань.

Як пояснює Ганна Маляр, мається на увазі розповсюдження інформації всіма можливими каналами: ЗМІ, інтернет, заяви, які адресовані третім особам, публічні листи або поширення листівок.

При цьому, не вважається злочином, якщо особа передає цю інформацію правоохоронним органам або, безпосередньо, тій особі, якої це стосується. Що означає несанкціоноване розповсюдження: це означає, що ця інформація викладена до того, як її оприлюднив Генеральний штаб та без письмового дозволу Генштабу.

Важливо знати одну обставину: йдеться лише про розповсюдження під час воєнного стану. Поширення інформації про оборонні або наступальні дії ЗСУ призводить до збільшення втрат Збройних сил України та активізації ворога.

Цитата

“Скажімо, вчора ЗСУ зайнято певний рубіж, але там ще не закріпилися ЗСУ, виток або поширення інформації до завершення цієї операції призводить до активізації ворога і шкоди ЗСУ”, - зазначила заступник міністра.

Які правила поширення інформації під час воєнного стану: тільки після того, як Генеральний штаб офіційно оприлюднив інформацію про ту чи іншу оборонну або наступальну операцію - після того її можна розповсюджувати.

До того, під час воєнного стану, публікація оборонних або наступальних дій до офіційного оприлюднення інформації Генштабом заборонена в інтересах безпеки нашої країни.

Доповнення

24 березня Верховна Рада ухвалила законопроект №7189 про запровадження кримінальної відповідальності (до 12 років) за публікацію інформації про пересування Збройних Сил України.

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