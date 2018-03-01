В Мининфраструктуры вторую неделю не способны объяснить, зачем второпях переписывают устав "Украэроруха"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Министерство инфраструктуры Украины не может объяснить, по каким причинам поручило временному руководству "Украэроруха" переписывать устав предприятия, передает УНН.
Как известно, на ГП “Украэрорух” создана рабочая группа, которая должна внести изменения в действующий устав предприятия. Соответствующее поручение временное руководство ГП получило непосредственно от Министерства инфраструктуры Украины.
Так, 2 февраля (находясь в этот период в статусе и.о. министра инфраструктуры) заместитель министра Юрий Лавренюк подписал приказ о создании рабочей группы “по вопросам обработки изменений в устав Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины”. В состав этой группы он включил себя лично, а также “по согласию” Александра Даценко. Последний, как известно, был назначен временно исполняющим обязанности директора ГП на время длительного больничного руководителя предприятия — Дмитрия Бабейчука.
В связи с этим УНН обратился в Министерство с просьбой объяснить, по каким причинам временному руководству “Украэроруха” было дано указание переписывать устав. Также УНН поинтересовался, чем обусловлена срочность такого решения и какова его конечная цель.
Через две недели после направления запроса, по состоянию на 1 марта текущего года, УНН так и не получил ответов на запрашиваемую информацию.
Напомним, что главным по переписыванию устава “Украэроруха” назначили скомпрометированного чиновника — Сергея Гомболевского. И это несмотря на то, что указанное лицо, по данным СМИ, может быть причастно к выводу миллионных активов с ГП “Украэрорух” на проблемный “Платинум банк”.