В Мининфраструктуры вторую неделю не способны объяснить, зачем второпях переписывают устав "Украэроруха"

Как известно, на ГП “Украэрорух” создана рабочая группа, которая должна внести изменения в действующий устав предприятия. Соответствующее поручение временное руководство ГП получило непосредственно от Министерства инфраструктуры Украины.

Так, 2 февраля (находясь в этот период в статусе и.о. министра инфраструктуры) заместитель министра Юрий Лавренюк подписал приказ о создании рабочей группы “по вопросам обработки изменений в устав Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины”. В состав этой группы он включил себя лично, а также “по согласию” Александра Даценко. Последний, как известно, был назначен временно исполняющим обязанности директора ГП на время длительного больничного руководителя предприятия — Дмитрия Бабейчука.

В связи с этим УНН обратился в Министерство с просьбой объяснить, по каким причинам временному руководству “Украэроруха” было дано указание переписывать устав. Также УНН поинтересовался, чем обусловлена ​​срочность такого решения и какова его конечная цель.

Через две недели после направления запроса, по состоянию на 1 марта текущего года, УНН так и не получил ответов на запрашиваемую информацию.

Напомним, что главным по переписыванию устава “Украэроруха” назначили скомпрометированного чиновника — Сергея Гомболевского. И это несмотря на то, что указанное лицо, по данным СМИ, может быть причастно к выводу миллионных активов с ГП “Украэрорух” на проблемный “Платинум банк”.