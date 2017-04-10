В Мининформполитики прокомментировали назначение председателя Общественного вещания

"Министерство информационной политики Украины приветствует господина Зураба и желает вдохновения в работе над структурой и системой управления, а также над контентом, традициями и правилами качественной, непредвзятой журналистики на Общественном вещании", - говорится в сообщении.

Министр Юрий Стець так прокомментировал избрание: "Сегодня сделан еще один важный шаг на пути осуществления реформы Общественного - избран председатель. Я убежден, что мудрость, креативность, вольность Зураба даст быстрые результаты и общество получит качественный информационный продукт. Двигаемся дальше ... "

Как сообщал УНН, З.Аласанию избрали председателем Национальной общественной телерадиокомпании.