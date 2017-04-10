В Мининформполитики прокомментировали назначение председателя Общественного вещания

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80746 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111954 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170296 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125292 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122234 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115443 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106280 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107389 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103837 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160770 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Мининформполитики прокомментировали назначение председателя Общественного вещания

В Мининформполитики прокомментировали назначение председателя Общественного вещания

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр информационной политики Украины Юрий Стець, комментируя избрание председателя Общественного вещания, отметил, что мудрость Зураба Аласании даст быстрые результаты и общество получит качественный информационный продукт, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Министерство информационной политики Украины приветствует господина Зураба и желает вдохновения в работе над структурой и системой управления, а также над контентом, традициями и правилами качественной, непредвзятой журналистики на Общественном вещании", - говорится в сообщении.

Министр Юрий Стець так прокомментировал избрание: "Сегодня сделан еще один важный шаг на пути осуществления реформы Общественного - избран председатель. Я убежден, что мудрость, креативность, вольность Зураба даст быстрые результаты и общество получит качественный информационный продукт. Двигаемся дальше ... "

Как сообщал УНН, З.Аласанию избрали председателем Национальной общественной телерадиокомпании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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