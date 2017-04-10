У Мінінформполітики прокоментували призначення голови НСТУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець, коментуючи обрання голови Суспільного мовлення, наголосив, що мудрість Зураба Аласанії дасть швидкі результати і суспільство отримає якісний інформаційний продукт, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.
“Міністерство інформаційної політики України вітає пана Зураба та бажає наснаги в роботі над структурою та системою управління, а також над контентом, традиціями і правилами якісної, неупередженої журналістики на Суспільному мовнику”, — йдеться у повідомленні.
Міністр Юрій Стець так прокоментував обрання: “Сьогодні зроблено ще один важливий крок на шляху здійснення реформи Суспільного — обрано голову. Я переконаний, що мудрість, креативність, вольовничість Зураба дасть швидкі результати і суспільство отримає якісний інформаційний продукт. Рухаємося далі...”
Як повідомляв УНН, З.Аласанію обрали головою Національної суспільної телерадіокомпанії.