У Мінінформполітики прокоментували призначення голови НСТУ

“Міністерство інформаційної політики України вітає пана Зураба та бажає наснаги в роботі над структурою та системою управління, а також над контентом, традиціями і правилами якісної, неупередженої журналістики на Суспільному мовнику”, — йдеться у повідомленні.

Міністр Юрій Стець так прокоментував обрання: “Сьогодні зроблено ще один важливий крок на шляху здійснення реформи Суспільного — обрано голову. Я переконаний, що мудрість, креативність, вольовничість Зураба дасть швидкі результати і суспільство отримає якісний інформаційний продукт. Рухаємося далі...”

Як повідомляв УНН, З.Аласанію обрали головою Національної суспільної телерадіокомпанії.