В Минфине появился внутренний аудит
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Министерстве финансов Украины начинает работу управление внутреннего аудита, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"В Минфине начинает работу управление внутреннего аудита, которое будет проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, степени выполнения и достижения целей, определенных по стратегическим и годовым планам, эффективности планирования и выполнения бюджетных программ и десятков других процессов, которые ежедневно составляют работу большого организма - Министерства финансов", - говорится в сообщении.
Рекомендации управления, как отмечается, лягут в основу планов развития ведомства.
"В целях поддержки независимости и содействия развитию деятельности по внутреннему аудиту" министр финансов Украины Оксана Маркарова и начальник управления внутреннего аудита Минфина, кем, как указано, стал Сергей Дубовый, подписали соответствующую декларацию.
Напомним, 18 декабря 2018 года прошлого года Кабмин принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы, в результате которой будет создана Государственная налоговая и Государственная таможенная службы.