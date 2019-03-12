У Мінфіні з'явився внутрішній аудит
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Міністерстві фінансів України розпочинає роботу управління внутрішнього аудиту, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"У Мінфіні розпочинає роботу управління внутрішнього аудиту, яке буде проводити оцінку ефективності системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та десятків інших процесів, які щодня складають роботу великого організму – Міністерства фінансів", - йдеться у повідомленні.
Рекомендації управління, як зазначається, ляжуть в основу планів розвитку відомства.
"З метою підтримки незалежності та сприяння розвитку діяльності з внутрішнього аудиту" міністр фінансів України Оксана Маркарова та начальник управління внутрішнього аудиту Мінфіну, ким, як зазначається, став Сергій Дубовий, підписали відповідну декларацію.
Нагадаємо, 18 грудня 2018 року минулого року Кабмін схвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби, у результаті якої буде створено Державну податкову і Державну митну служби.