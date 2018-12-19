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В МинАПК рассказали, кто какие госдотации получил в 2018 году

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министерство агрополитики Украины отчиталось о потраченных средствах на поддержку фермеров в 2018 году, передаёт корреспондент УНН с пресс-конференции.

В МинАПК рассказали, кто какие госдотации получил в 2018 году

Господдержка осуществлялась по разным направлениям:

Удешевление с/х техники и оборудования. Этой программой воспользовалось 4 348 сельхозпроизводителя, 60% из которых фермеры. Общая сумма выделенных средств составила 531,7 млн грн.

Поддержка развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников. Дотациями от государства воспользовалось 144 субъекта хоздеятельности, из них 43 — фермеры. Общая сумма выделенных средств составила 101 млн грн.

Поддержка животноводства. Одна из наиболее ёмких госпрограмм в этом году, и по количеству средств, и по эффективности реализации. Ею воспользовались 154 тысячи субъектов хоздеятельности, из них 329 — фермерских хозяйств (ФХ).

· Более 16 млн грн дотаций получили 188 ФХ за содержание коров (23 тысячи).

· Более 320 млн грн получили 152,5 тысячи физлиц за содержание молодняка (272,5 тыс. голов).

· Почти 515 млн грн направлено на удешевление содержания коров.

· Почти 215 млн грн направлено на частичную компенсацию стоимости закупленных для дальнейшего  племенных животных.

· Более 66 млн грн выделено на частичную компенсацию строительства объектов животноводства, профинансированных за счёт кредитных средств.

· Более 1,2 млрд грн выделено на частичную компенсацию строительства объектов животноводства, профинансированных за счёт собственных средств инвесторов.

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Поддержка фермерства. Дотациями по этой программе воспользовалось 969 фермерских хозяйств, получив в общей сложности 42 млн грн.

· Чуть более 1 млн грн направлено на частичную компенсацию стоимость семян.

· Более 36 млн грн направлено на частичную компенсацию стоимости техники.

· Почти 1,5 млн грн направлено кооперативам.

· Более 3 млн грн направлено на удешевление кредитов.

Предоставление кредитов фермерским хозяйствам. ФХ направлено более 43 млн грн. 151 фермерское хозяйство заключило договор с Укргосфондом.

Поддержка посредством удешевления кредитов. Воспользовалось 243 заёмщика на сумму свыше 37,6 млн грн.

Господдержка не досталась только тем фермерам, которые не захотели выходить с “тени” и показывать свои реальные обороты, уточнили в МинАПК.

Среди главных достижений от реализации господдержки в 2018 году министерство отмечает следующие: более 3 тысяч новых рабочих мест в сфере садоводства, более 20 тысяч сезонных рабочих мест в смежных с садоводством сферах, около 500 новых фермерских хозяйств, увеличение надоев (0,6%) и производства молока (33%).

И одно из главных достижений АПК: 52 новых животноводческих комплексов с увеличением содержания скота и созданием дополнительных рабочих мест на 394 человека.

Напомним, Винницкая птицефабрика (МХП) в этом году запустила вторую линию производства, усовершенствовав свои мощности до уровня крупнейшего птицекомплекса в мире. Общая сумма инвестиций компании в отрасль составила более 2 млрд грн. И считается крупнейшим инвестпроектом в АПК за последние годы. 

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