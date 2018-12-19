У МінАПК розповіли, хто які держдотації отримав у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністерство агрополітики України відзвітувало про витрачені кошти на підтримку фермерів в 2018 році, передає кореспондент УНН з прес-конференції.
Держпідтримка здійснювалася за різними напрямками:
Здешевлення с/г техніки та обладнання. Цією програмою скористалося 4 348 сільгоспвиробників, 60% з яких фермери. Загальна сума виділених коштів становила 531,7 млн грн.
Підтримка розвитку хмелярства, закладки молодих садів, виноградників та ягідників. Дотаціями від держави скористалося 144 суб'єкта госпдіяльності, з них 43 - фермери. Загальна сума виділених коштів становила 101 млн грн.
Підтримка тваринництва. Одна з найбільш ємних держпрограм в цьому році, і за кількістю коштів, і по ефективності реалізації. Нею скористалися 154 тис. суб'єктів госпдіяльності, з них 329 - фермерських господарств (ФГ).
· Понад 16 млн грн дотацій отримали 188 ФГ за утримання корів (23 тисячі).
· Понад 320 млн грн отримали 152,5 тисячі фізосіб за утримання молодняку (272,5 тис. голів).
· Майже 515 млн грн направлено на здешевлення утримання корів.
· Майже 215 млн грн направлено на часткову компенсацію вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин.
· Більше 66 млн грн виділено на часткову компенсацію будівництва об'єктів тваринництва, профінансованих за рахунок кредитних коштів.
· Понад 1,2 млрд грн виділено на часткову компенсацію будівництва об'єктів тваринництва, профінансованих за рахунок власних коштів інвесторів.
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Підтримка фермерства. Дотаціями за цією програмою скористалося 969 фермерських господарств, отримавши в цілому 42 млн грн.
· Трохи більше 1 млн грн направлено на часткову компенсацію вартості насіння.
· Більше 36 млн грн направлено на часткову компенсацію вартості техніки.
· Майже 1,5 млн грн направлено кооперативам.
· Понад 3 млн грн направлено на здешевлення кредитів.
Надання кредитів фермерським господарствам. ФГ спрямовано понад 43 млн грн. 151 фермерське господарство уклало договір з Укрдержфондом.
Підтримка за допомогою здешевлення кредитів. Скористалося 243 позичальника на суму понад 37,6 млн грн.
Держпідтримка не дісталося тільки тим фермерам, які не захотіли виходити з "тіні" і показувати свої реальні обороти, уточнили в МінАПК.
Серед головних досягнень від реалізації держпідтримки в 2018 році міністерство відзначає наступні: більше 3 тисяч нових робочих місць у сфері садівництва, більше 20 тисяч сезонних робочих місць в суміжних з садівництвом сферах, близько 500 нових фермерських господарств, збільшення надоїв (0,6%) і виробництва молока (33%).
І одне з головних досягнень АПК: 52 нових тваринницьких комплекси зі збільшенням утримання худоби і створенням додаткових робочих місць на 394 людини.
Нагадаємо, Вінницька птахофабрика (МХП) в цьому році запустила другу лінію виробництва, удосконаливши свої потужності до рівня найбільшого птахокомплексу в світі. Загальна сума інвестицій компанії в галузь становить понад 2 млрд грн. І вважається найбільшим інвестпроектом в АПК за останні роки.