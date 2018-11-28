Агрохолдинг Косюка назван крупнейшим инвестором в отечественный АПК

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 90833 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104728 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139967 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137477 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132823 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126656 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165287 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Агрохолдинг Косюка назван крупнейшим инвестором в отечественный АПК

Агрохолдинг Косюка назван крупнейшим инвестором в отечественный АПК

Киев  •  УНН

 • 9941 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Компания "Мироновский хлебопродукт" признана крупнейшим инвестором в сельское хозяйство Украины. Об этом говорится в материале "Правительственного курьера", передает УНН.

Высокое звание компания получила за миллиардные инвестиции в строительство второй очереди Винницкой птицефабрики, которая отныне претендует на статус крупнейшей в мире.

"В строительство второй очереди Винницкой птицефабрики здесь инвестировали 8,5 миллиарда гривен. Эксперты из ведущего аграрного информационного ресурса этот вклад признали крупнейшим в отечественный АПК за последние пять лет", - сообщает издание.

Кроме инвестиций, МХП считается одним из крупнейших налогоплательщиков в АПК. В прошлом году структуры агрохолдинга перечислили в местные бюджеты 1 млрд гривен, а за девять месяцев 2018 - более 1,2 млрд грн.

По итогам прошлого года социальные инвестиции предприятия превысили 100 млн грн.

Справка: "Мироновский хлебопродукт" - вертикально интегрированный агрохолдинг замкнутого цикла производства. Крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине. Популярные бренды "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский". Возглавляет компанию Юрий Косюк.

В ближайших планах "МХП" - приблизиться к мировым гигантам Brasil Foods и Tyson.

Украинские Национальные Новости

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