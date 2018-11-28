Агрохолдинг Косюка назван крупнейшим инвестором в отечественный АПК
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Компания "Мироновский хлебопродукт" признана крупнейшим инвестором в сельское хозяйство Украины. Об этом говорится в материале "Правительственного курьера", передает УНН.
Высокое звание компания получила за миллиардные инвестиции в строительство второй очереди Винницкой птицефабрики, которая отныне претендует на статус крупнейшей в мире.
"В строительство второй очереди Винницкой птицефабрики здесь инвестировали 8,5 миллиарда гривен. Эксперты из ведущего аграрного информационного ресурса этот вклад признали крупнейшим в отечественный АПК за последние пять лет", - сообщает издание.
Кроме инвестиций, МХП считается одним из крупнейших налогоплательщиков в АПК. В прошлом году структуры агрохолдинга перечислили в местные бюджеты 1 млрд гривен, а за девять месяцев 2018 - более 1,2 млрд грн.
По итогам прошлого года социальные инвестиции предприятия превысили 100 млн грн.
Справка: "Мироновский хлебопродукт" - вертикально интегрированный агрохолдинг замкнутого цикла производства. Крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине. Популярные бренды "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский". Возглавляет компанию Юрий Косюк.
В ближайших планах "МХП" - приблизиться к мировым гигантам Brasil Foods и Tyson.