Агрохолдинг Косюка названо найбільшим інвестором у вітчизняний АПК
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Компанія "Миронівський хлібопродукт" визнана найбільшим інвестором у сільське господарство України. Про це йдеться у матеріалі "Урядового кур'єру", передає УНН.
Високе звання компанія отримала через мільярдні інвестиції у будівництво другої черги Вінницької птахофабрики, яка відтепер претендує на статус найбільшої у світі.
"У будівництво другої черги Вінницької птахофабрики тут інвестували 8,5 мільярда гривень. Експерти з провідного аграрного інформаційного ресурсу цей внесок визнали найбільшим у вітчизняний АПК за останні п’ять років", - повідомляє видання.
Окрім інвестицій, МХП вважається одним з найбільших платників податків в АПК. Торік структури агрохолдингу перерахували до місцевих бюджетів 1 мільярд гривень, а за дев’ять місяців 2018 року — понад 1,2 млрд грн.
За підсумками минулого року соціальні інвестиції підприємства перевищили 100 млн грн.
Довідка: “Миронівський хлібопродукт” – вертикально інтегрований агрохолдинг замкнутого циклу виробництва. Найбільший виробник і експортер курятини в Україні. Популярні бренди “Наша Ряба”, “Легко”, “Бащинський”. Очолює компанію Юрій Косюк.
В найближчих планах “МХП” – наблизитися до світових гігантів Brasil Foods і Tyson.