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В Николаевской области автомобиль слетел с трассы и врезался в дерево

Киев • УНН

 • 13673 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Николаевской области в результате ДТП на трассе “Благовещенское — Николаев” пострадали водитель и пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

В Николаевской области автомобиль слетел с трассы и врезался в дерево

“25 декабря в 17:52 в Службу спасения поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 180 км автодороги Н-24 ”Благовещенское — Николаев", что в Новоодесском районе. В обращении говорилось, что автомобиль Renault Scenik слетел в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали пассажир и водитель транспортного средства“, — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели деблокировали мужчину из искореженного автомобиля и помогли медикам транспортировать пострадавшего в карету скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Как сообщал УНН, в Сумской области в результате ДТП на трассе “Киев — Сумы — Юнаковка” погибло три человека.

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