У Миколаївській області автомобіль злетів з траси та врізався у дерево
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Миколаївській області внаслідок ДТП на трасі “Благовіщенське — Миколаїв” постраждав водій та пасажирка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.
“25 грудня о 17:52 до Служби порятунку надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на 180 км автодороги Н-24 „Благовіщенське — Миколаїв“, що у Новоодеському районі. У зверненні йшлося, що автомобіль Renault Scenik злетів у кювет та зіткнувся з деревом. В результаті ДТП постраждали пасажирка та водій транспортного засобу”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники деблокували чоловіка з понівеченого автомобіля та допомогли медикам транспортувати постраждалого до карети швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.
Як повідомляв УНН, у Сумській області внаслідок ДТП на трасі “Київ — Суми — Юнаківка” загинуло троє людей.