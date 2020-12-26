У Миколаївській області автомобіль злетів з траси та врізався у дерево

“25 грудня о 17:52 до Служби порятунку надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на 180 км автодороги Н-24 „Благовіщенське — Миколаїв“, що у Новоодеському районі. У зверненні йшлося, що автомобіль Renault Scenik злетів у кювет та зіткнувся з деревом. В результаті ДТП постраждали пасажирка та водій транспортного засобу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники деблокували чоловіка з понівеченого автомобіля та допомогли медикам транспортувати постраждалого до карети швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Як повідомляв УНН, у Сумській області внаслідок ДТП на трасі “Київ — Суми — Юнаківка” загинуло троє людей.