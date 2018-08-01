В Николаеве подросток на автомобиле сбил шестилетнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Подросток на автомобиле совершил наезд на шестилетнего мальчика в Николаеве. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.
Так, ДТП произошло вчера, 31 июля, около 18:25 во дворе жилого дома в Заводском районе Николаева.
"59-летний мужчина передал управление автомобилем "Опель" своему 13-летнему внуку, чтобы научить его управлять транспортным средством. Во время движения несовершеннолетний совершил наезд на шестилетнего велосипедиста, который в этот момент сидел у дороги", - говорится в сообщении.
Мальчика с полученными телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.
"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - отметили в ГУНП.
Напомним, в Вишневое Киевской области произошло ДТП с участием трех маршрутных такси.