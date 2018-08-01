У Миколаєві підліток на автомобілі збив шестирічного хлопчика

Так, ДТП сталася вчора, 31 липня, близько 18:25 у дворі житлового будинку у Заводському районі Миколаєва.

"59-річний чоловік передав управління автомобілем "Опель" своєму 13-річному онуку, аби навчити його кермувати транспортним засобом. Під час руху неповнолітній скоїв наїзд на шестирічного велосипедиста, який у цей момент сидів обабіч дороги", - йдеться в повідомленні.

Хлопчика з отриманими тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зазначили у ГУНП.

Нагадаємо, у м.Вишневе Київської області сталася ДТП за участі трьох маршрутних таксі.