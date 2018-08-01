У Миколаєві підліток на автомобілі збив шестирічного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Підліток на автомобілі скоїв наїзд на шестирічного хлопчика у Миколаєві. Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.
Так, ДТП сталася вчора, 31 липня, близько 18:25 у дворі житлового будинку у Заводському районі Миколаєва.
"59-річний чоловік передав управління автомобілем "Опель" своєму 13-річному онуку, аби навчити його кермувати транспортним засобом. Під час руху неповнолітній скоїв наїзд на шестирічного велосипедиста, який у цей момент сидів обабіч дороги", - йдеться в повідомленні.
Хлопчика з отриманими тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.
"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зазначили у ГУНП.
Нагадаємо, у м.Вишневе Київської області сталася ДТП за участі трьох маршрутних таксі.