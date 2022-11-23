В Николаеве военнослужащих и ТрО готовят операторов дронов

Детали

Учебный класс работает около двух месяцев. В течение дня сюда приходят несколько групп. Больше всего желающих овладеть пилотированием дронами здесь представители из сухопутных войск.

Перед тем, как им дадут пилотировать настоящими дронами, мужчины должны овладеть маневрами на разных виртуальных локациях. Они отличаются сложностью следования дистанции, высотами, препятствиями. Это четвертое занятие группы по состоянию на 22 ноября.

Для первичной подготовки операторов дронов требуется ноутбук, программное обеспечение и джойстик. Перед тем, как эти мужчины будут справляться с настоящими дронами, они должны отработать на симуляторе 100 часов. Занятие длится полторы.

В реальной жизни существует ряд факторов, которые могут негативно влиять на пилотирование: дождь, ветер, птицы, листья. Если речь идет о полетах в городе, то провода и т.д. Все эти факторы учитываются при обучении.