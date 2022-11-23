У Миколаєві військовослужбовців та ТрО готують операторів дронів

Деталі

Навчальний клас працює близько двох місяців. Протягом дня сюди приходить декілька груп. Найбільше охочих опанувати пілотування дронами тут представники з сухопутних військ.

Перед тим, як їм дадуть пілотувати справжніми дронами, чоловіки мають опанувати маневри на різних віртуальних локаціях. Вони відрізняються складністю проходження дистанції, висотами, перешкодами. Це четверте заняття групи станом на 22 листопада.

Для первинної підготовки операторів дронів потрібен ноутбук, програмне забезпечення та джойстик. Перед тим, як ці чоловіки вправлятимуться зі справжніми дронами, вони мають відпрацювати на симуляторі 100 годин. Заняття триває півтори.

В реальному житті існує низка факторів, які можуть негативно впливати на пілотування: дощ, вітер, птахи, листя. Якщо йдеться про польоти в місті — то дроти тощо. Всі ці фактори враховують під час навчання.