В Николаеве горела школа
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в школьной мастерской. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.
“Выяснилось, что неосторожное обращение с огнем привело к возгоранию мусора в неэксплуатируемом дымоходе мастерской”, — говорится в сообщении.
Событие произошло в понедельник, 30 июля, когда в 18:53 по экстренным номером 101 поступил звонок о пожаре в одном из помещений школы на ул. Лягина м. Николаева. На место прибыли дежурные отделения Государственных пожарно-спасательных частей Заводского и Центрального районов города, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Благодаря своевременно принятым мерам, в 19:12 спасатели локализовали пожар, в 19:16 ликвидировали на незначительной площади.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Напомним, 8 июня в Одессе горело здание мореходного училища имени Маринеско.