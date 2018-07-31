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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 35214 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100792 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122900 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130522 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168394 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153081 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140876 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В Николаеве горела школа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в школьной мастерской. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.

“Выяснилось, что неосторожное обращение с огнем привело к возгоранию мусора в неэксплуатируемом дымоходе мастерской”, — говорится в сообщении.

Событие произошло в понедельник, 30 июля, когда в 18:53 по экстренным номером 101 поступил звонок о пожаре в одном из помещений школы на ул. Лягина м. Николаева. На место прибыли дежурные отделения Государственных пожарно-спасательных частей Заводского и Центрального районов города, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Благодаря своевременно принятым мерам, в 19:12 спасатели локализовали пожар, в 19:16 ликвидировали на незначительной площади.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, 8 июня в Одессе горело здание мореходного училища имени Маринеско.

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