У Миколаєві горіла школа

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Необережне поводження з вогнем призвело до пожежі у шкільній майстерні. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає УНН.

“З’ясувалось, що необережне поводження з вогнем призвело до займання сміття у неексплуатованому димоході майстерні”, — йдеться у повідомленні.

Подія сталась у понеділок, 30 липня, коли о 18:53 за екстреним номером 101 надійшов дзвінок про пожежу в одному з приміщень школи на вул. Лягіна м. Миколаєва. На місце прибули чергові відділення Державних пожежно-рятувальних частин Заводського та Центрального районів міста, чергова зміна оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Завдяки своєчасно вжитим заходам, о 19:12 рятувальники локалізували пожежу, о 19:16 ліквідували на незначній площі.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, 8 червня у Одесі горіла будівля морехідного училища імені Марінеска.

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