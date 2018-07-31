У Миколаєві горіла школа
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Необережне поводження з вогнем призвело до пожежі у шкільній майстерні. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає УНН.
“З’ясувалось, що необережне поводження з вогнем призвело до займання сміття у неексплуатованому димоході майстерні”, — йдеться у повідомленні.
Подія сталась у понеділок, 30 липня, коли о 18:53 за екстреним номером 101 надійшов дзвінок про пожежу в одному з приміщень школи на вул. Лягіна м. Миколаєва. На місце прибули чергові відділення Державних пожежно-рятувальних частин Заводського та Центрального районів міста, чергова зміна оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Завдяки своєчасно вжитим заходам, о 19:12 рятувальники локалізували пожежу, о 19:16 ліквідували на незначній площі.
На щастя, жертв і постраждалих немає.
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