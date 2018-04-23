В МЭРТ не планируют проверять проживания украинцев по месту прописки

"Проект закона не предусматривает штрафов за проживание не по месту регистрации. Проект закона предусматривает штраф в размере 1700 грн за представление ложных сведений с целью регистрации места жительства (то есть при желании зарегистрироваться там, где лицо фактически не проживает). Проект закона также предусматривает штраф в размере 340-850 грн за проживание граждан без регистрации места проживания более 90 календарных дней после снятия с предыдущего места регистрации", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, ожидается, что частота проверок не будет превышать 0,32% от количества регистраций.

Напомним, украинцы могут получать и оформлять пенсии независимо от места жительства и прописки.