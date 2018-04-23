У МЕРТ не планують перевіряти проживання українців за місцем прописки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністерство економічного розвитку та торгівлі не буде перевіряти проживання українців за місцем прописки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЕРТ.
"Проект закону не передбачає штрафів за проживання не за місцем реєстрації. Проект закону передбачає штраф у розмірі 1700 грн за подання неправдивих відомостей з метою реєстрації місця проживання (тобто за бажання зареєструватись там, де особа фактично не проживає). Проект закону також передбачає штраф у розмірі 340-850 грн за проживання громадян без реєстрації місця проживання понад 90 календарних днів після зняття з попереднього місця реєстрації", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, очікується, що частота перевірок не перевищуватиме 0,32% від кількості реєстрацій.
Нагадаємо, українці можуть отримувати та оформлювати пенсії незалежно від місця проживання та прописки.