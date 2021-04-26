В сеть попали данные, что ВС Ирана сразу знали о сбивании украинского самолета: Тегеран отреагировал

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу, в котором признал, что иранские военные сразу знали о том, что самолет “Международных авиалиний Украины” был сбит. Сам разговор был частью проекта, документирующего работу нынешнего правительства в Тегеране и не был предназначен дя прессы, пишет УНН со ссылкой на СМИ, получивши его содержание, в частности The New York Times.