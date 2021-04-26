У мережу потрапили дані, що ЗС Ірану одразу знали про збиття українського літака: Тегеран відреагував

Деталі

Копію запису отримали журналісти телеканалу Iran International, штаб-квартира якого розташована в британській столиці. Згодом вони поділилися цією копією та з The New York Times.

В ході розмови Заріф згадав і про катастрофу літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. За його словами, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) відразу знав про те, що літак збили, хоч офіційно влада визнала це тільки через три дні.

Незабаром після катастрофи, глава іранського МЗС був присутній на невеликому засіданні Ради національної безпеки ісламської республіки з двома вищими військовими командирами і сказав їм, що світ потребує пояснень. За його словами, командири накинулися на нього і почали вимагати написати твіт, що новина про атаку Ірану на літак “не відповідає дійсності”.

Заріф згадував, що звернувся до командирів з проханням сказати йому, чи іранська ракета потрапила в український літак, щоб офіційний Тегеран міг зрозуміти, як вирішити цю проблему, що він прокоментував, згідно із записом, словами: “Бог мій свідок, вони відреагували на мене так, як якщо б я заперечував існування Бога”.

Реакція офіційного Тегерана на запис

У понеділок на прес-конференції офіційний представник іранського зовнішньополітичного відомства Саїд Хатібзаде заявив, що розмова з главою МЗС Ірану Мохаммад Джавадом Заріфі, витяги з якої опублікував ряд західних видань, супроводивши аудіозаписом, не була призначена для ЗМІ.

“МЗС не несе відповідальність за публікацію цього звукового файлу. Це інтерв’ю не було розмовою зі ЗМІ”, — сказав він. За словами дипломата, “на слова Заріфа потрібно дивитися в цілому, а не вибірково”. Він додав, що “в цьому файлі глава МЗС Ірану говорить про (генерала) Касемі Сулеймані з повагою”.

Довідка

Рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року сторони заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”.