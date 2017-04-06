В сети появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В интернете опубликовали первые кадры с места взрыва у здания школы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.
На видео заметно, что полицейские оцепили район ЧП. На месте дежурят пожарные машины.
Инцидент произошел в городе Ростов-на-Дону, что в России, на пересечении Социалистической улицы и Нахичеванского переулка рядом со школой №5.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, взрывное устройство сдетонировало во время уборки территории дворником. Мужчина получил ранения и был госпитализирован.
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Сейчас занятия в школе приостановлены, детей не пускают в здание. На месте взрыва работают следователи и криминалисты.