У мережі з'явилося відео з місця вибуху у Ростові-на-Дону
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В інтернеті опублікували перші кадри з місця вибуху біля приміщення школи у Ростові-на-Дону. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА Новости.
На відео помітно, що поліцейські оточили район надзвичайної події. На місці чергують пожежні машини.
Інцидент стався у місті Ростов-на-Дону, що в Росії, на перетині Соціалістичної вулиці і Нахічеванського провулка поруч зі школою №5.
За словами джерела РИА Новости у правоохоронних органах, вибуховий пристрій здетонував під час прибирання території двірником. Чоловік отримав поранення і був госпіталізований.
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Наразі заняття в школі призупинено, дітей не впускають до будівлі. На місці вибуху працюють слідчі і криміналісти.