В сети появилось видео задержания сына Авакова

"НАБУ выводит сына Авакова после обысков", - говорится в подписи к видео.

Напомним, ранее нардеп Сергей Лещенко отмечал, что сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра задержали в Киеве

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства в отношении растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.

Син міністра внутрішніх справ Олександр #Аваков в компанії спецназу під #НАБУ



Відео @cxemu pic.twitter.com/G21HWOooNS