В сети появилось видео задержания сына Авакова

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35550 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100820 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153112 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115105 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115740 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112107 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103994 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106982 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103491 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152762 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В сети появилось видео задержания сына Авакова

В сети появилось видео задержания сына Авакова

Киев  •  УНН

 • 17184 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Интернете обнародовали видеозапись, на которой видно, как сотрудники в форме с нашивками НАБУ выводят из помещения мужчину, похожего на сына министра внутренних дел Александра. Видеозапись разместили на странице Politeka net в YouTube, передает УНН.

"НАБУ выводит сына Авакова после обысков", - говорится в подписи к видео.

Напомним, ранее нардеп Сергей Лещенко отмечал, что сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра задержали в Киеве

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства в отношении растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.

Син міністра внутрішніх справ Олександр #Аваков в компанії спецназу під #НАБУ

Відео @cxemu pic.twitter.com/G21HWOooNS

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 31 жовтня 2017 р.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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