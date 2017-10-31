В сети появилось видео задержания сына Авакова
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Интернете обнародовали видеозапись, на которой видно, как сотрудники в форме с нашивками НАБУ выводят из помещения мужчину, похожего на сына министра внутренних дел Александра. Видеозапись разместили на странице Politeka net в YouTube, передает УНН.
"НАБУ выводит сына Авакова после обысков", - говорится в подписи к видео.
Напомним, ранее нардеп Сергей Лещенко отмечал, что сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра задержали в Киеве
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства в отношении растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.
Син міністра внутрішніх справ Олександр #Аваков в компанії спецназу під #НАБУ
Відео @cxemu pic.twitter.com/G21HWOooNS