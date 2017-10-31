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У мережі оприлюднили відео затримання сина Авакова

У мережі оприлюднили відео затримання сина Авакова

Київ • УНН

 • 17192 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Інтернеті оприлюднили відеозапис, на якому видно, як співробітники у формі з нашивками НАБУ виводять з приміщення чоловіка, схожого на сина міністра внутрішніх справ Олександра. Відеозапис розмістили на сторінці Politeka net у YouTube, передає УНН.

"НАБУ виводить сина Авакова після обшуків", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, раніше нардеп Сергій Лещенко зазначав, що сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра затримали у Києві.

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків.

Син міністра внутрішніх справ Олександр #Аваков в компанії спецназу під #НАБУ

Відео @cxemu pic.twitter.com/G21HWOooNS

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 31 жовтня 2017 р.

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