У меня нет конфликта с Федоровым, но иногда возникают противоречия — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у него нет конфликта с министром обороны Михаилом Федоровым, но иногда возникают противоречия, которые обсуждаются и решаются. Об этом Сырский сказал в интервью в телемарафоне, передает УНН.

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Я могу повторить лишь слова министра обороны: у нас нет никакого конфликта. У нас каждый выполняет свои обязанности, у каждого есть свои задачи. У Минобороны свои задачи, у Генштаба свои задачи. Да, возникают периодически какие-то вопросы, какие-то противоречия, которые обсуждаются и решаются. Вопросы в основном касаются полномочий: где они пересекаются и каким образом их нужно решить - сказал Сырский.

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Он также отметил, что Генштаб и Министерство обороны совместно работали над рядом реформ. В частности, речь идет об изменениях в порядке прохождения военной службы, комплектования должностей и повышения денежного обеспечения военнослужащих.

Напомним

Министр обороны Михаил Федоров сообщил о жестких дискуссиях с главкомом Александром Сырским по финансам и ресурсам. Несмотря на разногласия, они работают в единой команде.

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