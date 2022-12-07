В Мелитополе произошло покушение на зама местного гауляйтера
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе совершено покушение на так называемого «заместителя главы военно-гражданской администрации города», коллоборанта Николая Волыка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на россСМИ.
Российские медиа сообщают, что «предварительно установлено, что заряд с поражающими элементами, мощность которого составила около 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, установили на уличном фонаре в восьми метрах от подъезда чиновника».
Отмечается, что бомбу могли привести в действие дистанционно те лица, которые присутствовали неподалеку от места случившегося. Оккупанты также сообщают, что примерно в 50 метрах от места установки взрывного устройства были найдены два окурка.
К сожалению, как сообщают россСМИ, сам Волык не пострадал.
Украинская сторона пока не комментировала информацию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Херсонская область: из Олешек вывезли всех коллаборантов