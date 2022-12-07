В Мелитополе произошло покушение на зама местного гауляйтера

Российские медиа сообщают, что «предварительно установлено, что заряд с поражающими элементами, мощность которого составила около 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, установили на уличном фонаре в восьми метрах от подъезда чиновника».

Отмечается, что бомбу могли привести в действие дистанционно те лица, которые присутствовали неподалеку от места случившегося. Оккупанты также сообщают, что примерно в 50 метрах от места установки взрывного устройства были найдены два окурка.

К сожалению, как сообщают россСМИ, сам Волык не пострадал.

Украинская сторона пока не комментировала информацию.

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