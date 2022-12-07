У Мелітополі стався замах на заступника місцевого гауляйтера
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У тимчасово окупованому Мелітополі скоєно замах на так званого «заступника голови військово-цивільної адміністрації міста», колоборанта Миколу Волика. Про це УНН повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Російські медіа повідомляють, що «попередньо встановлено, що заряд із вражаючими елементами, потужність якого склала близько 2,5 кілограма в тротиловому еквіваленті, встановили на вуличному ліхтарі за вісім метрів від під'їзду чиновника».
Зазначається, що бомбу могли привести в дію дистанційно ті особи, які були присутніми неподалік від місця події. Окупанти також повідомляють, що приблизно за 50 метрів від місця встановлення вибухового пристрою було знайдено два недопалки.
На жаль, як повідомляють російські ЗМІ, сам Волик не постраждав.
Українська сторона поки що не коментувала інформацію.
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