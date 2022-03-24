В Мелитополе очень опасно, людей похищают прямо на улице - городской голова

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"В Мелитополе сегодня очень опасно. Людей похищают прямо на улице. У бизнесменов проводят обыски. Каждый день поступают известия о том, что кого-то украли, кого-то держат в подвале", - сообщил городской голова.

Детали

Федоров отметил, что несколько дней назад похитили журналистов, которых продержали несколько дней и после этого их медиаресурс перестал функционировать.

"Вчера похитили 75-летнего отца одной из журналисток Мелитополя. И требуют, чтобы она закрыла свой сайт и только после этого вернут", - сообщил мэр.

По его словам, сегодня похитили депутата областного совета, который является также предпринимателем.

Добавим

11 марта стало известно, что российские захватчики вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в оккупированный Луганск.

16 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что мэра Мелитополя Ивана Федорова освобождено с рашистского плена, он жив и в безопасности.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Федоровым по телефону.