В Мелитополе очень опасно, людей похищают прямо на улице - городской голова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Мелитополе сегодня очень опасно. Людей похищают прямо на улице. У бизнесменов проводят обыски. Об этом во время телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Цитата
"В Мелитополе сегодня очень опасно. Людей похищают прямо на улице. У бизнесменов проводят обыски. Каждый день поступают известия о том, что кого-то украли, кого-то держат в подвале", - сообщил городской голова.
Детали
Федоров отметил, что несколько дней назад похитили журналистов, которых продержали несколько дней и после этого их медиаресурс перестал функционировать.
"Вчера похитили 75-летнего отца одной из журналисток Мелитополя. И требуют, чтобы она закрыла свой сайт и только после этого вернут", - сообщил мэр.
По его словам, сегодня похитили депутата областного совета, который является также предпринимателем.
Добавим
11 марта стало известно, что российские захватчики вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в оккупированный Луганск.
16 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что мэра Мелитополя Ивана Федорова освобождено с рашистского плена, он жив и в безопасности.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Федоровым по телефону.