У Мелітополі дуже небезпечно, людей викрадають просто на вулиці - міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Мелітополі сьогодні дуже небезпечно. Людей викрадають просто на вулиці. У бізнесменів проводять обшуки. Про це під час телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"У Мелітополі сьогодні дуже небезпечно. Людей викрадають просто на вулиці. У бізнесменів проводять обшуки. Кожного дня надходять звістки про те, що когось вкрали, когось тримають в підвалі", - повідомив міський голова.
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Федоров зазначив, що декілька днів тому викрали журналістів, яких протримали декілька днів і після цього їх медіаресурс перестав функціонувати.
"Учора викрали 75-річного батька однієї із журналісток Мелітопопля. І вимагають, щоб вона закрила свій сайт і тільки після цього повернуть", - повідомив мер.
За його словами, сьогодні викрали депутата обласної ради, який є також підприємцем.
Додамо
11 березня стало відомо, що російські загарбники вивезли викраденого мера Мелітополя Івана Федорова до окупованого Луганська.
16 березня глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що мера Мелітополя Івана Федорова звільнено з рашистського полону, він живий та у безпеці.
Згодом президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Федоровим по телефону.