В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Команда будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора не заключала никаких договоренностей с США по вопросу размещения в стране мигрантов из Центральной Америки. Об этом заявила в субботу будущая глава МВД латиноамериканской страны Ольга Санчес Кордеро, сообщил на своем сайте телеканал Televisa, информирует УНН.
“Мы не можем заключать никаких договоренностей, никаких соглашений, потому что мы не правительство, но (в будущем) точно будет пространство для гораздо более активного и гибкого взаимодействия и сотрудничества”, — сказала Кордеро. Инаугурация Лопеса Обрадора пройдет 1 декабря, после чего к работе приступит сформированное им правительство.
Ранее в субботу газета The Washington Post со ссылкой на Кордеро сообщила, что Мексика согласилась на предложение США оставить на своей территории всех иммигрантов на то время, пока они будут ожидать от американских властей решения относительно предоставления им убежища.
В настоящее время в мексиканском штате Нижняя Калифорния в районе границы с США находятся несколько тысяч выходцев из стран Центральной Америки, которые хотят попасть на территорию соседней страны. Недовольные массовым прибытием мигрантов жители города Тихуана 18 ноября провели массовую акцию протеста против их присутствия в городе.
Как сообщал УНН, Белый дом разрешил расположенным на границе с Мексикой войскам применять силу.