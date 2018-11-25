У Мексиці спростували інформацію про домовленості з США щодо мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Команда майбутнього президента Мексики Андреса Мануеля Лопес Обрадора не укладала ніяких домовленостей з США з питання розміщення в країні мігрантів з Центральної Америки. Про це заявила в суботу майбутня очільниця МВС латиноамериканської країни Ольга Санчес Кордеро, повідомив на своєму сайті телеканал Televisa, інформує УНН.
“Ми не можемо укладати ніяких домовленостей, ніяких угод, тому що ми не уряд, але (в майбутньому) точно буде простір для набагато більш активної і гнучкої взаємодії і співпраці”, — сказала Кордеро. Інавгурація Лопеса Обрадора пройде 1 грудня, після чого до роботи приступить сформований нею уряд.
Раніше в суботу газета The Washington Post з посиланням на Кордеро повідомила, що Мексика погодилася на пропозицію США залишити на своїй території всіх іммігрантів на той час, поки вони чекатимуть від американської влади рішення щодо надання їм притулку.
В даний час в мексиканському штаті Нижня Каліфорнія в районі кордону з США знаходяться кілька тисяч вихідців з країн Центральної Америки, які хочуть потрапити на територію сусідньої країни. Незадоволені масовим прибуттям мігрантів жителі міста Тіхуана 18 листопада провели масову акцію протесту проти їх присутності в місті.
Як повідомляв УНН, Білий дім дозволив розміщеним на кордоні з Мексикою військам застосовувати силу.