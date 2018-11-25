У Мексиці спростували інформацію про домовленості з США щодо мігрантів

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Команда майбутнього президента Мексики Андреса Мануеля Лопес Обрадора не укладала ніяких домовленостей з США з питання розміщення в країні мігрантів з Центральної Америки. Про це заявила в суботу майбутня очільниця МВС латиноамериканської країни Ольга Санчес Кордеро, повідомив на своєму сайті телеканал Televisa, інформує УНН.