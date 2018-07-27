В Мексике аномальная жара: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Из-за погоды, при которой температура днем местами превышает 45 градусов по Цельсию, в Мексике в более 640 городах и общинах обьявили чрезвычайное положение. Жертвами жары стали 7 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Шестеро из погибших - от теплового удара, еще один - от истощения, сообщили медики.
В общем непростая погода - в 24 из 32 федеральных штатов. Жара началась в понедельник.
Ожидается, что станет прохладнее в ближайшее время.
Как сообщал УНН, этот год имеет все шансы стать одним из самых жарких в истории и побить температурные рекорды во многих странах. Об этом заявила заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации (ВМО) Елена Манаенкова.