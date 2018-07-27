У Мексиці аномальна спека: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Через погоду, за якої температура вдень місцями перевищує 45 градусів за Цельсієм, у Мексиці в більше 640 містах та спільнотах проголосили надзвичайний стан. Жертвами спеки стали 7 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Шестеро з загинули - від теплового удару, ще один - від виснаження, повідомили медики.
Загалом непроста погода - у 24 з 32 федеральних штатів. Спека почалась у понеділок.
Очікується, що стане прохолодніше вже найближчим часом.
Як повідомляв УНН, цей рік має всі шанси стати одним із найспекотніших в історії і побити температурні рекорди у багатьох країнах. Про це заявила заступник генерального секретаря Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) Олена Манаєнкова.