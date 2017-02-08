В медучреждениях Донецка находится более 200 раненых боевиков

"В медицинских учреждениях Донецка на данный момент в целом находится более 200 раненых боевиков (как из числа местных жителей, так и граждане РФ), свободных мест в больницах почти не осталось. Значительное количество боевиков имеют тяжелые ранения (пулевые, осколочные, ожоги). Хирургические отделения работают в авральном режиме, медицинского персонала критически не хватает. Все морги города переполнены", - говорится в сообщении.

Кроме того, он сообщил, что на территории Донецка работает пункт приема крови специально для раненых боевиков. Кровь сдают в основном студенты, которых в принудительном порядке направляет руководство учебных заведений по указанию оккупационных властей "ДНР".

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО шестеро украинских бойцов получили ранения.