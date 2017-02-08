В медучреждениях Донецка находится более 200 раненых боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В медицинских учреждениях Донецка почти не осталось свободных мест, здесь находится более 200 раненых боевиков, медицинского персонала не хватает, переполнены все морги города. Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"В медицинских учреждениях Донецка на данный момент в целом находится более 200 раненых боевиков (как из числа местных жителей, так и граждане РФ), свободных мест в больницах почти не осталось. Значительное количество боевиков имеют тяжелые ранения (пулевые, осколочные, ожоги). Хирургические отделения работают в авральном режиме, медицинского персонала критически не хватает. Все морги города переполнены", - говорится в сообщении.
Кроме того, он сообщил, что на территории Донецка работает пункт приема крови специально для раненых боевиков. Кровь сдают в основном студенты, которых в принудительном порядке направляет руководство учебных заведений по указанию оккупационных властей "ДНР".
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО шестеро украинских бойцов получили ранения.