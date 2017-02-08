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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У медзакладах Донецька знаходиться понад 200 поранених бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У медичних закладах Донецька майже не залишилось вільних місць, наразі тут перебуває більше 200 поранених бойовиків, медичного персоналу не вистачає, переповнені всі морги міста. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив”. народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.

У медзакладах Донецька знаходиться понад 200 поранених бойовиків

“У медичних закладах Донецька на даний момент у цілому знаходиться більше 200 поранених бойовиків (як з числа місцевих жителів, так і громадяни РФ), вільних місць в лікарнях майже не залишилося. Значна кількість бойовиків мають важкі поранення (кульові, осколкові, опіки). Хірургічні відділення працюють в авральному режимі, медичного персоналу критично не вистачає. Все морги міста переповнені”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, він повідомив про те. що на території Донецька працює пункт прийому крові спеціально для поранених бойовиків. Кров здають в основному студенти, яких в примусовому порядку спрямовує керівництво навчальних закладів за вказівкою окупаційної влади “ДНР”.

Як передавав УНН, минулої доби в зоні АТО шестеро українських бійців отримали поранення.

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