В массовой драке ранен 16-летний львовянин
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 декабря. УНН. Вследствие массовой драки во Львове в больницу попали два человека, один из них несовершеннолетний. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
Сигнал о массовой драке на улице Повитряная поступил в полицию вчера около 20:50.
"Установлено, что во время драки телесные повреждения получили два человека – львовяне в возрасте 16 и 24 года, которые были госпитализированы. Врачи диагностировали у младшего ранения брюшной стенки, у старшего – порез бедра", – говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до семи лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают личности участников драки и обстоятельства.
Напомним, в общежитии Львова произошла драка между двумя студентами. 17-летний студент ударил ножом в шею 21-летнего юношу. После этого 17-летний перерезал себе вены. В результате инцидента обоих парней забрали в реанимацию с ножевыми ранениями.