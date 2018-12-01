Неповнолітній після бійки у гуртожитку порізав собі вени

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Львові у гуртожитку Львівського кооперативного коледжу економіки і права, що на вулиці Золотій, сталася бійка між двома студентами. Внаслідок інциденту обох хлопців забрали до реанімації з ножовими пораненнями. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.

"Інцидент стався вчора, близько 18:00. Між двома студентами виник конфлікт у кімнаті гуртожитку, під час якого 17-річний студент коледжу вдарив ножем в шию 21-річного студента НУ "Львівська політехніка". Після цього 17-річний юнак перерізав собі вени", - повідомили у поліції.

Причину інциденту наразі встановлює поліція.

"Хлопців доправили до реанімації", - додали у відомстві.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 ККУ (завдання тяжких тілесних ушкоджень).

Нагадаємо, у Львові 25-річна львів’янка вчинила самогубство.

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