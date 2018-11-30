У Львові 25-річна львів’янка вчинила самогубство

"Близько 14:20 в поліцію надійшла інформація про те, що на вулиці Полуботка з 9 поверху випала львів'янка. 25 річна дівчина випала з дев'ятого поверху з балкона. Від отриманих травм вона померла на місці події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 з приміткою самогубство", - повідомили у Нацполіції.



Як повідомляв УНН, іноземець у Львові намагався вчинити самогубство.



Нагадаємо, у Харкові під мостом знайшли тіло чоловіка. Попередньо, він намагався накласти на себе руки, повісившись, але впав з мосту.