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У Львові 25-річна львів’янка вчинила самогубство

У Львові 25-річна львів’янка вчинила самогубство

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні, 25-річна львів’янка вчинила самогубство, вистрибнувши з дев’ятого поверху. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

"Близько 14:20 в поліцію надійшла інформація про те, що на вулиці Полуботка з 9 поверху випала львів'янка. 25 річна дівчина випала з дев'ятого поверху з балкона. Від отриманих травм вона померла на місці події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 з приміткою самогубство", - повідомили у Нацполіції.

Як повідомляв УНН, іноземець у Львові намагався вчинити самогубство

Нагадаємо, у Харкові під мостом знайшли тіло чоловіка. Попередньо, він намагався накласти на себе руки, повісившись, але впав з мосту.

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