Во Львове 25-летняя львовянка совершила самоубийство

"Около 14:20 в полицию поступила информация о том, что на улице Полуботка с 9 этажа выпала львовянка. 25-летняя девушка выпала с девятого этажа с балкона. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Открыто уголовное производство по ч . 1 ст. 115 с пометкой самоубийство", - сообщили в Нацполиции.



Как сообщал УНН, иностранец во Львове пытался совершить самоубийство.



Напомним, в Харькове под мостом нашли тело мужчины. Предварительно, он пытался покончить с собой, повесившись, но упал с моста.