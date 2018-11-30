Во Львове 25-летняя львовянка совершила самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня 25-летняя львовянка совершила самоубийство, выпрыгнув с девятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Около 14:20 в полицию поступила информация о том, что на улице Полуботка с 9 этажа выпала львовянка. 25-летняя девушка выпала с девятого этажа с балкона. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Открыто уголовное производство по ч . 1 ст. 115 с пометкой самоубийство", - сообщили в Нацполиции.
Как сообщал УНН, иностранец во Львове пытался совершить самоубийство.
Напомним, в Харькове под мостом нашли тело мужчины. Предварительно, он пытался покончить с собой, повесившись, но упал с моста.