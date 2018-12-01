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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81466 просмотра

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8 марта, 10:25 • 102826 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137678 просмотра

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7 марта, 17:42 • 135779 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132115 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 126361 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

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Несовершеннолетний после драки в общежитии порезал себе вены

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Во Львове в общежитии Львовского кооперативного колледжа экономики и права, на улице Золотой, произошла драка между двумя студентами. В результате инцидента обоих парней забрали в реанимацию с ножевыми ранениями. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области.

"Инцидент произошел вчера, около 18:00. Между двумя студентами возник конфликт в комнате общежития, во время которого 17-летний студент колледжа ударил ножом в шею 21-летнего студента НУ "Львовская политехника". После этого 17-летний юноша перерезал себе вены", - сообщили в полиции.

Причину инцидента пока устанавливает полиция.

"Ребят доставили в реанимацию", - добавили в ведомстве.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 121 УКУ (нанесение тяжких телесных повреждений).

Напомним, во Львове 25-летняя львовянка совершила самоубийство.

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