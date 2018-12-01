Несовершеннолетний после драки в общежитии порезал себе вены

"Инцидент произошел вчера, около 18:00. Между двумя студентами возник конфликт в комнате общежития, во время которого 17-летний студент колледжа ударил ножом в шею 21-летнего студента НУ "Львовская политехника". После этого 17-летний юноша перерезал себе вены", - сообщили в полиции.

Причину инцидента пока устанавливает полиция.

"Ребят доставили в реанимацию", - добавили в ведомстве.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 121 УКУ (нанесение тяжких телесных повреждений).

Напомним, во Львове 25-летняя львовянка совершила самоубийство.