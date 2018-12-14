У масовій бійці поранено 16-річного львів'янина
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 грудня. УНН. Внаслідок масової бійки у Львові до лікарні потрапили двоє людей, один з них неповнолітній. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
Сигнал про масову бійку на вулиці Повітряній надійшов до поліції вчора близько 20:50.
"Встановлено, що під час бійки тілесні ушкодження отримали двоє осіб – львів’яни віком 16 та 24 роки, котрі були госпіталізовані. Лікарі діагностували у молодшого поранення черевної стінки, у старшого – поріз стегна", – йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особи учасників бійки та обставини.
Нагадаємо, у гуртожитку Львова сталася бійка між двома студентами. 17-річний студент вдарив ножем в шию 21-річного юнака. Після цього 17-річний перерізав собі вени. Внаслідок інциденту обох хлопців забрали до реанімації з ножовими пораненнями.