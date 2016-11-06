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15 марта, 19:03 • 115201 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166603 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137963 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130414 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112786 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105462 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101416 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Марьинке получил ранение мирный житель в результате обстрела боевиками жилого квартала

В Марьинке получил ранение мирный житель в результате обстрела боевиками жилого квартала

Киев • УНН

 • 8525 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Марьинке ночью боевики открыли огонь по жилому кварталу, местный житель получил осколочное ранение головы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

"В 23:40 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи, что к ним обратился мужчина 1953 года рождения с осколочным ранением затылочной части головы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина получил ранение во время обстрела Марьинки. В момент обстрела он находился во дворе своего дома, кормил собаку. Скорую помощь вызвали соседи. Пострадавшему оказана медицинская помощь

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано 47 вражеских обстрелов.

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