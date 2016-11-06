В Марьинке получил ранение мирный житель в результате обстрела боевиками жилого квартала

"В 23:40 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи, что к ним обратился мужчина 1953 года рождения с осколочным ранением затылочной части головы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина получил ранение во время обстрела Марьинки. В момент обстрела он находился во дворе своего дома, кормил собаку. Скорую помощь вызвали соседи. Пострадавшему оказана медицинская помощь

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано 47 вражеских обстрелов.