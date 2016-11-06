У Мар'їнці отримав поранення мирний житель внаслідок обстрілу бойовиками житлового кварталу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Мар'їнці вночі бойовики відкрили вогонь по житловому кварталу, місцевий житель отримав осколкове поранення голови. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції, передає УНН.
"О 23:40 в чергову частину Мар'їнського відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги, до них звернувся чоловік 1953 року з осколковим пораненням потиличної області голови", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що чоловік отримав поранення при обстрілі Мар'їнки. У момент обстрілу він знаходився у дворі свого будинку, годував собаку. Швидку допомогу викликали сусіди. Потерпілому надана медична допомога
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО зафіксовано 47 ворожих обстрілів.