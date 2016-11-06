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15 марта, 19:03 • 115198 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Мариуполе прошли масштабные учения ГУНП Донецкой области.

В Мариуполе прошли масштабные учения ГУНП Донецкой области.

Киев • УНН

 • 15335 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Мариуполе прошли масштабные учения ГУНП Донецкой области, передает корреспондент УНН.

По легенде в 11:00 утра здание ГУНП Донецкой полиции захватили около 10 боевиков с автоматами и гранатами. Кроме того, они взяли в заложники сотрудников полиции и оккупировали три этажа здания.

Прорваться на 4-й этаж им не удалось - там забаррикадировались сотрудники охраны здания. Террористы сообщили свои требования, но глава ГУНП Донецкой области Вячеслав Аброськин отказался их выполнять.

За невыполнение своих условий, боевики убили одного заложника.

Для освобождения здания и заложников прибыл батальон полиции специального назначения.

Спецназовцы начали штурм здания с двух сторон: одна группа с помощью пожарной лестницы забралась на крышу, спустилась на 3-й этаж с помощью альпинистского снаряжения и начала штурм. Другая группа, с противоположного фланга, под прикрытием БТР подорвала двери на 1-м этаже и атаковала террористов.

"Все сработали слаженно и четко. Были потери среди заложников - один человек. Но такое бывает при террористических атаках. Поэтому мы готовы. Такое универсальное подразделение, буквально готовое к военным штурмам есть только в Донецкой области" - сообщил глава ГУНП Донецкой области В.Аброськин.

Напомним, сегодня в Мариуполе пройдут учения по освобождению здания ГУНП Донецкой полиции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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