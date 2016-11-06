У Маріуполі пройшли масштабні навчання ГУНП Донецької області
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Маріуполі пройшли масштабні навчання ГУНП Донецької області, передає кореспондент УНН.
За легендою об 11 годині ранку будівлю ГУНП Донецької поліції захопили близько 10 бойовиків з автоматами і гранатами. Крім того, вони взяли в заручники співробітників поліції і окупували три поверхи будівлі.
Прорватися на 4-й поверх їм не вдалося - там забарикадувалися співробітники охорони будівлі. Терористи повідомили свої вимоги, але глава ГУНП Донецької області В'ячеслав Аброськін відмовився їх виконувати.
За невиконання своїх умов, бойовики вбили одного заручника.
Для звільнення будівлі та заручників прибув батальйон поліції спеціального призначення.
Спецпризначенці розпочали штурм будівлі з двох сторін: одна група за допомогою пожежної драбини забралася на дах, спустилася на 3-й поверх за допомогою альпіністського спорядження і почала штурм. Інша група, з протилежного флангу, під прикриттям БТРа підірвала двері на 1-му поверсі і атакувала терористів.
"Все спрацювали злагодженого і чітко. Так були втрати серед заручників - одна людина. Але таке буває при терористичних атаках. Тому ми готові. Такий універсальний підрозділ, який буквально готовий до військових штурмів є тільки в Донецькій області" - Повідомив глава ГУНП Донецької області В'ячеслав Аброськін.
Нагадаємо, сьогодні в Маріуполі пройдуть навчання зі звільнення будівлі ГУНП Донецької поліції.