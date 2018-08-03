В Мариуполе авто влетело в отбойник: погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В ночь на пятницу, 3 августа, в Мариуполе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.
“В результате лобового столкновения легкового автомобиля с бетонной плитой погибли два человека 1985 и 1962 года рождения”, — говорится в сообщении.
Происшествие произошло около полуночи пятницы, 3 августа. Так, в 00:26 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП на перекрестке ул. Итальянская и ул. Торговая в Центральном районе г.Мариуполь.
Обстоятельства и причина происшествия устанавливается.
От Главного управления привлекались 12 сотрудников личного состава и 3 единицы техники.
Накануне аналогичное по типу столкновение произошло на автодороге Селидово-Горняк-Максимильяновка: легковой автомобиль врезался в бетонную стелу. В результате погиб мужчина 1977 года рождения.
Как сообщал УНН, за полгода в Украине было совершено 68 тыс. ДТП. Из них 97 — получили наибольшую огласку в обществе из-за большого количества жертв и обстоятельства.