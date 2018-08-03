У Маріуполі авто влетіло у відбійник: загинули дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Вночі проти п'ятниці, 3 серпня, у Маріуполі сталась смертельна ДТП. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Донецькій області, передає УНН.
“Внаслідок лобового зіткнення легкового автомобіля з бетонною плитою загинуло двоє людей 1985 та 1962 року народження”, — йдеться у повідомленні.
Подія сталась приблизно опівночі п’ятниці, 3 серпня. Так, о 00:26 до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП на перехресті вул. Італійська та вул. Торгова у Центральному районі м. Маріуполь.
Обставини та причина події встановлюється.
Від Головного управління залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Напередодні аналогічне за типом зіткнення сталось на автодорозі Селидове-Горняк-Миксиміл’янівка: легковий автомобіль врізався у бетонну стелу. У результаті загинув чоловік 1977 року народження.
Як повідомляв УНН, за півроку в Україні було скоєно 68 тис. ДТП. З них 97 — отримали найбільшого розголосу у суспільстві через велику кількість жертв і обставини.