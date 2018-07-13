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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 46957 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104749 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126494 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133892 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170047 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153703 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141378 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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В магазине Кропивницкого мужчина ударил ребенка кулаком

В магазине Кропивницкого мужчина ударил ребенка кулаком

Киев  •  УНН

 • 10254 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 июля. УНН. Мужчина ударил мальчика в магазине в Кропивницком. Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции в Кировоградской области, передает УНН.

"Около 22 часов на линию "102" поступил вызов от граждан, что на общественной остановке, на улице Вокзальная, находится лицо, которое обидело 11-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

Накануне в полицию с заявлением обратилась мать потерпевшего о том, что около 21:00 неизвестный нанес кулаком ее сыну телесные повреждения в виде синяка на теле. Событие произошло в магазине на улице Вокзальная.

Отрабатывая прилегающую территорию, патрульные обнаружили 42-летнего мужчину, похожего по приметам, через дорогу от места происшествия. Он был с признаками алкогольного опьянения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств инспекторы пригласили мужчину к Кропивницкий отдел полиции.

Напомним, харьковские полицейские избили неизвестного.

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