В магазине Кропивницкого мужчина ударил ребенка кулаком

"Около 22 часов на линию "102" поступил вызов от граждан, что на общественной остановке, на улице Вокзальная, находится лицо, которое обидело 11-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

Накануне в полицию с заявлением обратилась мать потерпевшего о том, что около 21:00 неизвестный нанес кулаком ее сыну телесные повреждения в виде синяка на теле. Событие произошло в магазине на улице Вокзальная.

Отрабатывая прилегающую территорию, патрульные обнаружили 42-летнего мужчину, похожего по приметам, через дорогу от места происшествия. Он был с признаками алкогольного опьянения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств инспекторы пригласили мужчину к Кропивницкий отдел полиции.

Напомним, харьковские полицейские избили неизвестного.